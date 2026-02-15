Haberler

İZBETON'a "hayali sigorta" operasyonu! Kişi başı 200 bin TL maaş almışlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de kentsel dönüşüm sözleşmesi imzalanan kooperatifte çalışmış gibi gösterilerek sigortaları yapıldığı belirlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON çalışanı 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterilip maaş ve prim ödemeleri yapıldığı belirlendi. Bahsi geçen bedellerin kişi başı 170 bin ila 200 bin TL arasında olduğu tespit edildi.

  • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, İZBETON'un 23 çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4'üncü etapta çalışmış gibi gösterildiği belirlendi.
  • Polis operasyonunda, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilere, 2022'de İZBETON'un inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen, kişi başı 170 bin ila 200 bin lira arasında maaş ve prim ödemeleri yapıldığı tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında kentsel dönüşüm projesinde imzalanan sözleşmede bilirkişilerce incelemede bulunuldu.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan incelemelerde 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4'üncü etapta çalışmış gibi gösterildiği belirlendi. Bunun üzerine 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Operasyonun detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık ve tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

KİŞİ BAŞI 200 BİN TL MAAŞ ÖDENMİŞ

Şüphelilerin 2022 yılında İZBETON'un inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterilip maaş ve prim ödemeleri yapıldığı belirlendi. Söz konusu bedellerin kişi başı 170 bin ila 200 bin lira arasında olduğu da tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor

Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Putin'i küplere bindiren 'kurbağa zehri' iddiası! Jet açıklama geldi

Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdeniz li:

yaparsa chp yspar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

Hangi partiden olursa olsun yolsuzlukla esit tarafsiz sekilde mücadele edilmelidir, burda sizden veya bizden diye bir ayirim olmamalidir cünki kasadan giden milli servettir ve orda toplanan para ya vatandasin tamamindan alinmis vergilerdir yada haksiz kazanctir, ancak Türkiyedeki bir cok belediyenin kadrolarinda kurum ve kuruluslarda ATM personeli 3-4 yerden calismadigi halde maas alan ikdidar baglantili kisilerin oldugu söyleniyor onlara niye bir engel sorusturma gelmiyor bu adilmi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay

Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lılarla ilgili isyan ettiren detay
380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu

380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevince boğuldu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! İntikamı böyle aldılar
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor

"İyilik yaparken kul hakkına giriliyor" deyip isyan etti
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay

Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lılarla ilgili isyan ettiren detay
Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu

Sapık milyarder bir ülkeyi alarma geçirdi! Özel ekip kurdular