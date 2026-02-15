İZBETON'a "hayali sigorta" operasyonu! Kişi başı 200 bin TL maaş almışlar
İzmir'de kentsel dönüşüm sözleşmesi imzalanan kooperatifte çalışmış gibi gösterilerek sigortaları yapıldığı belirlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON çalışanı 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterilip maaş ve prim ödemeleri yapıldığı belirlendi. Bahsi geçen bedellerin kişi başı 170 bin ila 200 bin TL arasında olduğu tespit edildi.
- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, İZBETON'un 23 çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4'üncü etapta çalışmış gibi gösterildiği belirlendi.
- Polis operasyonunda, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüphelilere, 2022'de İZBETON'un inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen, kişi başı 170 bin ila 200 bin lira arasında maaş ve prim ödemeleri yapıldığı tespit edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında kentsel dönüşüm projesinde imzalanan sözleşmede bilirkişilerce incelemede bulunuldu.
21 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan incelemelerde 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4'üncü etapta çalışmış gibi gösterildiği belirlendi. Bunun üzerine 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Operasyonun detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık ve tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.
KİŞİ BAŞI 200 BİN TL MAAŞ ÖDENMİŞ
Şüphelilerin 2022 yılında İZBETON'un inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterilip maaş ve prim ödemeleri yapıldığı belirlendi. Söz konusu bedellerin kişi başı 170 bin ila 200 bin lira arasında olduğu da tespit edildi.