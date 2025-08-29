Kamu Başdenetçisi Akarca'dan Barış ve Kardeşlik Vurgusu

Kamu Başdenetçisi Akarca'dan Barış ve Kardeşlik Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Iğdır'da düzenlenen bir programda barış ve kardeşlik sürecinin önemine değinerek, Türkiye'nin geleceğinin Zengezur Koridoru ile birlikte daha parlak olacağına inandığını ifade etti.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Barış ve kardeşlik süreci de bizim için son derece önemli. Ülkemizin 100 yıllık Cumhuriyet tarihindeki en önemli süreçlerden biridir. Biz bunun da hayırlısıyla başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz." dedi.

Mehmet Akarca, Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Iğdırlılarla Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) bağlı, gücünü Anayasa'dan, TBMM'nin manevi şahsiyetinden alan bir hak arama kurumu olduğunu söyledi.

Adalet, adalete erişim, temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi kavramların, insanların, milletlerin, toplumların refah seviyesini, huzurunu ve güvenliğini ilgilendiren en önemli unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Akarca, şöyle konuştu:

"Bizim görevimiz adaletin, hukukun gerçekleşmesine, vatandaşın hakkını almasına yardımcı olmaktır. Hepimiz bu ülkede eşit yurttaşlar olarak birbirimizi kucaklayacağız, saygılı davranacağız. Birbirimizin görüşlerini benimsemesek de nezaketle davranacağız ve ortak noktalarımızı bulup sorun alanlarını birlikte, uzlaşarak çözmeye çalışacağız. Bu anlamda barış ve kardeşlik süreci de bizim için son derece önemli. Ülkemizin 100 yıllık Cumhuriyet tarihindeki en önemli süreçlerden biridir. Biz bunun da hayırlısıyla başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz."

Zengezur Koridoru'na da değinen Akarca, "Zengezur Koridoru ile birlikte de bölgenin kaderinin değişeceğine de inanıyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bu koridor vesilesiyle kalkınmada, refahta daha ileri bir seviyeye geleceğine inanıyoruz. Iğdır'ın geleceği de bu anlamda çok parlak." diye konuştu.

Programa, Vali Ercan Turan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Gazze saldırılarında ilk aşama başladı, 6 ülkeden İsrail'e kınama geldi

Gazze saldırılarında ilk aşama başladı! 6 ülkeden İsrail'e kınama var
Bahçeli ile CHP'li vekil arasında TBMM'de dikkat çeken diyalog

Bahçeli'yi kurabiye yerken gören CHP'li vekil yanına koştu
Bakan Fidan, TBMM'den ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir

Bakan Fidan kürsüden ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir
Kerem Galatasaray'a para kazandırdı

Kerem Galatasaray'a para kazandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor

Takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.