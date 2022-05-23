Kampanyasında yüzde 85'e ulaşılan 18 aylık SMA'lı Başak'ın zamanla yarışı - Haberler

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 18 aylık Başak Demirkıran için valilik izniyle başlatılan kampanyada yüzde 85'lik miktara ulaşıldı. 2 yaşına kadar olan çocuklarda uygulanan tedavide, kalan yüzde 15'lik miktar için destek bekleyen anne Cemile Demirkıran, "Hiçbir ailenin tek başına toplayacağı bir miktar değil. Başak'ımızın günden güne kasları eriyor. Odasında cihazlar yerine oyuncakları, başının ucunda ayıcıkları, bebekleri olsun istiyorum. Belki de gelecekte bizim hayatımıza dokunabilsin diye şu an Başak'ın hayatına dokunmanızı istiyoruz" dedi.

Karakoçan ilçesinde yaşayan Demirkıran ailesinin ikinci çocukları Başak'a 7 aylıkken SMA Tip 1 tanısı konuldu. Şu an 18 aylık olan Başak'ın tedavisi için Dubai'de bir hastane ile görüşüldü. 1 milyon 825 bin dolar tedavi ücreti istenen Başak'ın ailesi, Valilik izniyle bir kampanya başlattı. Yaklaşık 8 ay önce başlatılan kampanyada tedavi için gerekli olan paranın yüzde 85'ine ulaşıldı. 2 yaşına kadar olan SMA'lı hastalara uygulanan tedavi nedeniyle 6 aydan az bir zamanı kalan ve belirli saatlerde sıvıyla beslenebilen Başak için ailesi, geri kalan miktarı toplamak için alışveriş merkezleri ve işlek caddelerde açtıkları stantlarla da yardım topluyor. Başak'ın 5 yaşındaki ablası Elvan Mihrap da açılan stantlarda anne ve babasına yardım ederek onlara destek oluyor.

Başak'ın ablası Elvan Mihrap ise, "Bebeğimiz çok zayıf. Bebeğimiz zayıf olduğundan nefesi tıkanıyor. Zor zor nefes alıyor. Ben Başak ile parklarda oynamak istiyorum. Başak benimle koşsun istiyorum" diye konuştu.