Kamerun'da Türkiye Maarif Koleji Spor Olimpiyatları Düzenlendi

Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Türkiye Maarif Koleji'nde düzenlenen spor olimpiyatlarının yarı final müsabakalarına Galatasaray'ın eski futbolcusu Kamerunlu Rigobert Song katıldı.

Öğrencilerin futbol, basketbol, atletizm, yüksek atlama, uzun atlama ve koşu gibi farklı branşlarda yarıştığı organizasyona Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, Kamerun futbolunun efsane isimlerinden Rigobert Song'un yanı sıra birçok davetli katıldı.

Büyükelçi Öskiper yaptığı konuşmada, "Bugün hepimiz çok güzel ve keyifli bir gün geçiriyoruz. Maarif Vakfının okulunda hem öğrencilerimiz hem de dışarıdan katılanlarla yaklaşık 70 öğrencinin yer aldığı bir spor olimpiyatı tertipliyoruz. Futbol, basketbol, yüksek atlama, uzun atlama ve koşu gibi disiplinlerde 12-17 yaş arası gençlerimiz yarışıyor. Türkiye'den Sayın Selim Cerrah'ın ve Kamerun'un yetiştirdiği en büyük değerlerden Rigobert Song'un da katılması bizi çok mutlu etti." dedi.

Türkiye Maarif Koleji'nde düzenlenen spor olimpiyatlarının yarı final müsabakalarına katılan Song, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Song, "Türkiye benim için kişisel olarak çok şey ifade ediyor. Kamerun dışında turnuvalara katıldım ve başarılar kazandım ama kariyerimde en çok kupayı Galatasaray'da kazandım. Ben aslında sadece Galatasaray'dan değil, Türkiye'nin tamamından bahsediyorum, benim hayatımda özel bir yeri var." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Öskiper'e de teşekkür eden Song, "Bugün burada, böyle açık fikirli ve hassas bir büyükelçimiz var. Hem Türkiye'ye hem Kamerun'a hizmet ediyor, çok çalışıyor. Bu bize de cesaret veriyor, enerjimizi gençlere aktarma imkanı sağlıyor." dedi.

Gençlerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Song, "Biz burada olmaktan ve bu anı gençlerle paylaşmaktan çok mutluyuz. Onların çoğu bizi sahada oynarken görmedi ama hakkımızda duyduklarını biliyoruz. Bizi görmek, fotoğraf çektirmek onları mutlu ediyor, bu da bize mutluluk veriyor." şeklinde konuştu.

Kamerun Maarif okullarının çok güzel bir spor organizasyonu düzenlediğinin altını çizen Cerrah ise "Sporun ortaya koyduğu birleştiricilik ve kardeşlik bizim için de bütün dünya için de çok önemli. Türkiye Maarif Vakfı olarak dünyanın farklı ülkelerinde bu tür organizasyonlara destek olmaya gayret ediyoruz. Katkılarından dolayı Sayın Büyükelçimize teşekkür ediyorum. Bu müsabakaların gençlerin gelişimine ve Türkiye ile olan gönül bağlarının daha da artmasına vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Organizasyonda final müsabakalarının 20 Eylül'de yapılacağı ve dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdim edileceği bildirildi.