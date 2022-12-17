Kamboçya'da Çin Yatırımıyla Yapılan En Büyük Enerji Üretimi Projesi Faaliyete Geçti

Kamboçya'nın Preah Sihanouk eyaletinde bulunan Huadian Preah Sihanouk 2×350 MW Kömür Santrali'nin havadan çekilmiş fotoğrafı, 16 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Xinlin/Xinhua)

Huadian Preah Sihanouk kömür santralinin tam faaliyete geçmesi, Kamboçya'nın enerji arz yapısını ve enerji altyapısını iyileştirmek bakımından büyük öneme sahip.

PUNOM PEN, 17 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya'da Cuma günü devreye alma testini başarıyla geçen Huadian Preah Sihanouk kömür santrali, ülkenin en büyük enerji santrali olarak faaliyetlerine resmen başladı.

Çinli Huadian Yurtdışı Yatırım Limited Şirketi'ne ait Huadian Preah Sihanouk 2×350 MW Kömür Santrali (HSPGC Santrali) tarafından yapılan açıklamada, 2x350 megavat (MW) kurulu güce sahip santralde Çin standartlarının, teknolojisinin ve ekipmanının benimsendiği belirtildi.

Açıklamada, "(HSPGC Santrali) Kamboçya'nın en yüksek kurulu güce, en gelişmiş göstergelere ve en yüksek çevre koruma seviyesine sahip enerji santralidir" denildi.

Açıklamada, "HSPGC'nin tam faaliyete geçmesi, Kamboçya'nın enerji arz yapısını iyileştirmek ve Kamboçya'nın enerji altyapısını yetkinleştirmek açısından büyük öneme sahip" denildi.

Kamboçya'nın güneybatısındaki Preah Sihanouk eyaletinde yer alan ve Ağustos 2020'de başlayıp Kasım 2022'de biten santralin yapımı 27 ay sürdü.

Kamboçya Elektrik İdaresi'ne (EAC) göre Kamboçya'da 2020 yılında 3.972 MW olan enerji talebi, 2021 yılında yüzde 1 artışla 4.014 MW'a yükseldi.

İdare, 3.033 MW kadar enerjinin ülkede kurulu hidroelektrik barajları, kömür santralleri, dizel yakıtlı santraller, güneş enerjisi santralleri ve biyokütle santrallerinde üretildiğini, 981 MW'ın ise komşu Tayland, Laos ve Vietnam'dan ithal edildiğini söyledi.