Kamboçya Başbakanı Hun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, " Türkiye'nin Orta Doğu da dahil olmak üzere barış ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabalara proaktif ve yapıcı katılımı övgüye değerdir." dedi.

Hun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'yi, etkileyici kalkınması, güçlenen milli kimliği ve stratejik özerkliği ile bölgesel ve küresel meselelerde giderek daha belirleyici hale gelen rolü dolayısıyla takdir eden Hun, " Türkiye'nin Orta Doğu da dahil olmak üzere barış ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabalara proaktif ve yapıcı katılımı övgüye değerdir." diye konuştu.

Hun, 8 yıl önce dönemin Kamboçya Başbakanı'nın Türkiye'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirdiğini, bunun ilişkilerin ilerletilmesi ve iki ülke arasında dostluk bağlarını derinleştirmesi için önemli bir temel oluşturduğunu aktardı.

Bugünkü ziyaretinin bu temel üzerine inşa edildiğini belirten Hun, bu ziyaretin köklü ve istikrarlı biçimde gelişen ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Kamboçya'nın ve Türkiye'nin 60 yılı aşkın süredir dostane ilişkilerini ve verimli bir işbirliğini sürdürdüğünü anlatan Hun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerin mevcut durumunu, ortak öncelikli konuları ve işbirliklerinin gelecekteki yönelimleri üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hun, şöyle devam etti:

"Siyasi, savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğimizi güçlendirmeye yönelik somut adımları attık. Nitekim bugün çerçeve askeri anlaşma imzaladık ve bu yönde son derece önemli bir adım atmış olduk. Aynı zamanda ikili ticaretin genişletilmesi, yatırımların kolaylaştırılması ve özel sektör ortaklıklarının güçlendirilmesi yönünde kayda değer bir potansiyel bulunduğunu da teyit ettik."

Hun, Kamboçya'nın bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklığıyla daha geniş Asya pazarlarına açılan stratejik bir kapı olarak Türk iş dünyasıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Başbakan Hun, şunları kaydetti:

"Kalkınma işbirliği alanında altyapı geliştirme, kadının güçlendirilmesi ve Kamboçyalı Müslüman kadınlara yönelik kapasite geliştirme girişimleri de dahil olmak üzere Kamboçya'nın sosyoekonomik ilerlemesini sağladığı çok değerli katkılarından dolayı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansına (TİKA) en içten takdirlerimi sunuyorum. TİKA'nın insan kaynaklarımızın ve becerilerimizin geliştirmesine yönelik desteğini sürdürmesini temenni ediyoruz."

Hun, iki ülke arasında turizm, eğitim ve kültürel değişim alanlarında işbirliğinin genişletilmesine büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Birleşmiş Milletler, ASEAN ile diğer bölgesel ve uluslararası platformlar aracılığıyla birlikte çalışmanın gerekliliğini vurguladıklarını aktaran Hun, Türkiye'yi ASEAN diyalog ortağı olması dolayısıyla tebrik ederek, ülkesinin bölgesel entegrasyona, bağlantısallığa ve ortak refaha katkı sağlayacak şekilde ASEAN ve Türkiye arasında somut işbirliğinin daha da güçlenmesini dört gözle beklediğini söyledi.

Başbakan Hun Manet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet etti.

Kaynak: AA