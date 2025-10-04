Kaman'da Ulaşım Projeleri Toplu Açılış Töreni

TOPLU AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kaman Çevre Yolu, Kaman Giriş Kavşağı, Kaman Şehir Geçişi ve Kaman-Savcılı-Kırşehir Yolu (Savcılı-Kırşehir) Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Kaman Çevre Yolu BSK Yapımı ve Kaman Giriş Kavşağı, Kaman Şehir Geçişi, Kaman-Savcılı-Kırşehir Kesimi'nin açılışlarını gerçekleştirmenin gururunu ve heyecanını sizlerle paylaşıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Kaman Çevre Yolu BSK Yapımı ve Kaman Giriş Kavşağı projemizde, 6,6 km uzunluğundaki sathi kaplamalı bölünmüş yolu, bitümlü sıcak karışım kaplama standardına yükselttik. Çevre yolunun şehir merkeziyle bağlantısını sağlayan noktada mevcut hemzemin kavşağı, köprülü kavşak haline getirerek ulaşımı daha hızlı, güvenli ve kesintisiz kıldık. Bu projede, 35 metrelik bir köprü ve 1000 metrelik kavşak kolları inşa ettik. Bu yatırımla, özellikle bayram ve tatil dönemlerinde şehir içinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltarak sürüş konforunu artırdık. Kaman'ın şehir merkezi ile çevre yolu entegrasyonunu güçlendirdik. Kaman Şehir Geçişi projemizle ise 3,7 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında yenileme çalışması yaptık" dedi.

'YILLIK 178 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, "Güzergahta bulunan 2 adet hemzemin kavşağı iyileştirerek, bozulan yolun üst yapısını ve sanat yapılarını yeniledik. Bu düzenlemeyle, özellikle yoğun dönemlerde şehir merkezindeki trafik akışını rahatlattık. Kaman'ın ekonomik ve sosyal hayatına önemli bir katkı sağlayacak bu yol hem yaya hem de araç trafiği için daha konforlu bir deneyim sunacak. Kaman-Savcılı-Kırşehir Yolu'nun tamamladığımız Savcılı-Kırşehir kesimiyle de 70,5 kilometre uzunluğundaki sathi kaplamalı tek yolun 48,2 kilometrelik bölümünü tamamlayarak trafiğe açıyoruz. Yolun platform genişliğini 7-8 metreden 10-12 metreye çıkardık. Yatay ve düşey geometrik standartları yükselterek ortalama hızı saatte ortalama 40 kilometrelerden 90 kilometreye yükselttik. Bu güzergah, Ankara-Niğde Otoyolu'na, Kapadokya'ya, Akdeniz ve Doğu Anadolu'ya bağlanan kara yolu ağlarına hızlı ve konforlu bir erişim de sağlıyor. Bu projemizle de zamandan 149 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 178 milyon lira tasarruf elde edeceğiz" diye konuştu.

2 MİLYAR 670 MİLYON LİRALIK 3 STRATEJİK PROJE

Karbon emisyonunu azaltarak çevreyi korumaya devam edeceklerini aktaran Bakan Uraloğlu, "Ayrıca karbon emisyonunu 1,787 ton azaltarak çevremizi korumaya devam edeceğiz. 2 milyar 670 milyon liralık bu üç stratejik projeyle, Kaman'ın ulaşım altyapısını çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde modernize ettik. Böylece Kaman'ın ve Kırşehir'in doğal güzelliklerini korurken, turizm ve ticaret potansiyelini güçlendirdik. Bu projeler, Kaman'ın bereketli ceviz bahçelerinden, ahilik geleneğinin ruhuna kadar her bir değerini daha erişilebilir kılacak. Kırşehir'imizin ürünleri, bulguru, balı ve cevizi artık daha hızlı bir şekilde Türkiye'ye ve dünyaya ulaşacak" dedi.