Kaman'da Sağanak Yağış Sonrası Sel, Tarım Arazileri Zarar Gördü

Kaman'da Sağanak Yağış Sonrası Sel, Tarım Arazileri Zarar Gördü
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Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Erbişim köyünde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, sel felaketine yol açtı. Köy içi yollar ulaşıma kapandı ve tarım alanlarında büyük ölçüde ürün kaybı yaşandı.

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesine bağlı Erbişim köyünde sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerine kadar etkisini artırdı. Yağış sonrası sel meydana gelirken, tarım arazileri zarar gördü.

Kaman ilçesine bağlı Erbişim köyünde sağanağın ardından oluşan sel suları nedeniyle köy içi yollar ve bağlantı yolları ulaşıma kapandı. Bazı noktalarda taşkınlar meydana gelirken, yollar çamur ve su birikintileriyle kaplandı. Tarım alanlarında da zarar oluştu. Köydeki buğday ve arpa ekili tarlalarda hasar meydana geldi. Çiftçiler, su altında kalan arazilerde büyük ölçüde ürün kaybı yaşandığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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