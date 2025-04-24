Kalp Krizi Geçiren Komiser Göksel Özay Elazığ'da Toprağa Verildi
Malatya'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 3 çocuk babası komiser Göksel Özay, memleketi Elazığ'ın Maden ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi.
ELAZIĞ'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Malatya'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden komiser Göksel Özay'ın cenazesi, memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine getirildi. 3 çocuk babası Özay'ın cenazesi buradan da Bahçekapı köyüne götürülerek, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel