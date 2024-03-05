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Kahramanmaraş'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırla otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

S.Ö. yönetimindeki 33 EFR 42 plakalı tır ile Resul Taşdemir'in (48) kullandığı 34 JF 1982 plakalı otomobil, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Taşdemir, kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Trafik Kazaları Hukuk Yaşam Güncel Haberler

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