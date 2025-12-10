Haberler

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te tefeci operasyonuna 17 tutuklama

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te tefeci operasyonuna 17 tutuklama
Güncelleme:
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, senet karşılığı yüksek faizle borçlandırma yapan 17 kişi tutuklandı. Operasyonda birçok malzeme ve nakit para ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep'te jandarma tarafından vatandaşları senet karşılığı yüksek faizle borçlandıran tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Pazarcık ilçesinde bazı kişilerin vatandaşların senet karşılığı yüksek faizle borçlandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonunda kimlikleri tespit edilen 17 kişiyi yakalamak için Kahramanmaraş ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 750 bin TL, 900 Avro, 600 ABD Doları, 160 İsviçre Frangı, 29 kredi kartı, 18 çek, 13 senet, 9 alacak-verecek defteri, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, silahlara aile çok sayıda mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 kişi, sorgularının ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve tefecilik' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 17'si de nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
