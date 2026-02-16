Haberler

Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde son bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle ekili tarım arazilerinin büyük bölümünün su altında kaldığı bildirildi. Üreticiler, destek bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir haftadır etkili olan yağmur nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Son günlerde etkili olan kar ve yağmur sonrası ilçeye bağlı Beyoğlu, Minehöyük, Ceceli, Akçalı ve Şekeroba mahalleleri sınırları içerisinde ekili tarım arazilerinin büyük bölümü sular altında kaldı.

Minehöyük Mahalle Muhtarı Hıdır Çiftçi, AA muhabirine, son bir haftadır etkili olan yağış nedeniyle Sağlık Ovası'nda yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisinin su altında kaldığını belirtti.

Üreticilerin zor durumda kaldığını anlatan Çiftçi, konuyla ilgili yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Çiftçi Hasan Kocamaz da son yağışlarla birlikte buğday ve arpa ekili yaklaşık 150 dönüm ekili arazisinin su altında kaldığını ifade ederek tahliye kanallarının genişletilmesi durumunda mahsullerin bir bölümünün kurtarılabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel
