KAHRAMANMARAŞ - Sel ve su baskınlarına karşı tatbikatla hazırlık

Kahramanmaraş'ta kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla sel, taşkın ve su baskınlarına karşı ekipler, erken uyarı tatbikatlarıyla göreve hazırlanıyor.

Valilik öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yapılan tatbikatlara, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma, UMKE ve Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri ile STK gönüllüleri katılıyor.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Kılavuzlu Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen tatbikatlar, kurum amirleri tarafından sahada takip edilerek kriz merkezindeki yöneticilere anlık bilgi aktarılıyor.

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, AA muhabirine, 2022'nin AFAD Başkanlığınca tatbikat yılı ilan edildiğini, bu nedenle il genelinde tüm kurumlarda afet bilincini artırmaya yönelik tatbikatlar yapıldığını söyledi.

Afetin her türlüsüne hazırlıklı olunması gerektiğini anlatan Coşkun, sel, taşkın ve su baskını erken uyarı tatbikatlarıyla kurumların müdahale kapasitesini yerinde görmeyi ve farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tatbikatlara çeşitli kurumlardan su altı ve su üstü arama kurtarma ekiplerinin de katıldığını aktaran Coşkun, son günlerde yaşanan sel, taşkın ve su baskını gibi durumlardan ders alınması gerektiğini ifade etti. Coşkun, şöyle devam etti:

"Birinci önceliğimiz, ilimizde ani sel ve su baskını uyarısı verildiğinde kurumlarımız bu konuya ne kadar hazır bunu görebilmekti. Su baskını gibi olumsuzluklar meydana geldiğinde kurumlarımızın yanında vatandaşlarımızın da yapması gereken faaliyetler var. Meteorolojiden böyle bir uyarı aldığımızda yapmamız gereken en önemli şey, kendimizi ve ailemizi korumak. Uyarıdan itibaren evimizde önceki yıllarda su baskını olup olmadığını araştırmak. Eğer konutumuzda böyle bir durum olmuşsa uyarı geldiğinde yüksek katlara çıkmalıyız. Bunun dışında yine en sık yapılan hatalardan birisi, araçla sel sularına girmek bu da bizim yaptığımız yanlışlardan birisi."

Gerçekleştirdikleri son tatbikata beş kurumun alanında uzman 35 kurtarma ekibiyle katıldığını anlatan Coşkun, senaryo gereği sualtı ve su üstü kurtarma ekiplerince selde mahsur kalmış iki kişinin jandarma ekiplerince botla kurtarıldığını, sonrasında suda kaybolmuş bir vatandaşa itfaiye dalgıç ekibince ulaşılarak sağlık ekiplerine teslim edildiğini ve taşkın sırasında mahsur kalmış kişinin JAK ve AFAD ekiplerince havai hat sistemi kurularak bulunduğu yerden alındığını dile getirdi.

Coşkun, yaz aylarının gelmesiyle boğulma vakalarında artış görüldüğüne de dikkati çekerek, ailelerden özellikle yaz aylarında dere, baraj, sulama kanalları gibi yerlerde çocuklarının suya girmelerine izin vermemelerini istedi.