Kahramanmaraş'ta Depremzede Besicileri Ziyaret Eden Ömer Fethi Gürer: "Besicimizin Bölgeden Gitmemesi İçin Destek Sağlanmalı ve O Destekle Burası...

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş’ta çok sayıda hayvanın telef olduğunu belirterek, “Bölgedeki hayvan varlığında ciddi bir azalma var. Önemli olan buradaki besicimizin bölgeden gitmemesi için destek sağlanmalı ve o destekle yeniden burası eski günlerine dönmeli. Bölgede önemli bir kayıp mevcut. Bu da ülkemizin hayvan varlığı açısından da risk oluşturuyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çok sayıda hayvanın telef olduğunu belirterek, "Bölgedeki hayvan varlığında ciddi bir azalma var. Önemli olan buradaki besicimizin bölgeden gitmemesi için destek sağlanmalı ve o destekle yeniden burası eski günlerine dönmeli. Bölgede önemli bir kayıp mevcut. Bu da ülkemizin hayvan varlığı açısından da risk oluşturuyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat depreminin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek depremzede besicilerle konuştu. Bölgedeki durumu değerlendiren Gürer, şunları söyledi:

"Deprem binlerce hayvanın da telef olmasına enden oldu. Ahırlar göçtü. Bazı bölgelerde de ahır göçmelerinin dışında kalan hayvanlar da nakledildi. Nakledilen yerde birkaç gün sonra hayvanlar yavrulayacak ama stres içinde hayvanlar. Tarım İlçe Müdürlüğü gelip tespitler de yapıyor ama telef olan hayvanlar için şu anda bir uygulama yok. Bu telef olan hayvanlar saptanıp mutlak suretle besicilerimize destek verilmesi lazım. Yem desteği çok sınırlı da olsa gelmiş bulunuyor. Ama bu yeterli değil. Önemli olan bu hayvanların çoğu yavrulayacaktı ama bu süreçte stres nedeniyle bir kısmı yavrusunu atmaya başladı. Birkaç hayvan da ne yazık ki ölmüş. Böyle olunca bölgedeki hayvan varlığında ciddi bir azalma var. Önemli olan buradaki besicimizin bölgeden gitmemesi için destek sağlanmalı ve o destekle yeniden eski günlerine dönmeli burası. Bölgede önemli bir kayıp mevcut. Bu da ülkemizin hayvan varlığı açısından da risk oluşturuyor. Hem besicilik yapanlar desteklenmeli hem de bununla ilgili mutlak surette zararlar da karşılanmalı."