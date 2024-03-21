Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası parklara öğrenciler tarafından bank yapımı başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afette zarar gören parklardaki bankların yenileri, öğrenciler tarafından yapılacak.

Dulkadiroğlu Belediyesi ile TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki işbirliği kapsamında, parklardaki oturma grupları, piknik masası, çatılı bankların yapımına başlandı.

Belediye Başkanı Necati Okay, 6 Şubat depremlerinde, ilçelerindeki parkların birçoğunun hasar gördüğünü, yenileme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Parkların ihtiyacı olan bank, piknik masası ve çatılı bankların yapımı için meslek lisesiyle işbirliği yaptıklarını dile getiren Okay, "300 bankımızın üretimi meslek lisemizde yapılacak. Maliyetleri yarıya düşürüyoruz. Bu iş birliğini devamlı sürdüreceğiz. Bundan sonra üretimlerimizi sürekli bu formülle yapacağız hem eğitime katkı hem belediyemizin kaynaklarını daha verimli kullanma açısından iyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart da depremden sonra 2 bin 500 okul sırasının üretimini yapan meslek lisesinde şimdi de bank üretiminin yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Diyarbakır Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MUĞLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Muğla Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Denizli Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Mardin Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Bursa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Gaziantep Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Kahramanmaraş Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Balıkesir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Aydın Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ankara Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Antalya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title