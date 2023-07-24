Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası İmar Çalışmaları Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremlerinin merkezi olan kentte imar çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Güngör, yaşanan afetten etkilenen illerin yeniden imar ve inşası için yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini belirtti. İlgili bakanlıklar, valilikler ve belediyeler ile koordinasyon halinde çalışmaların sürdüğünü anlattı. Kahramanmaraş'ta mikro bölgeleme çalışmalarının sona geldiğini ve nihai bir çalışmanın yapıldığını ifade eden Güngör, imar planları ve kentsel tasarımların netleşeceğini söyledi. Başkan Güngör, ayrıca orta hasarlı binaların dönüştürülmesi için üç yöntem olduğunu belirterek, bu sürecin kolaylaştırıldığını ve güçlendirme projelerinin ruhsat veren belediyelere müracaat edilebileceğini açıkladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremlerinin merkezi olan kentte imar çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Başkan Güngör, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası girişinde düzenlediği basın toplantısında, yaşanan afetten etkilenen illerin yeniden imar ve inşası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

İlgili bakanlıklar, valilikler ve belediyeler ile koordinasyon halinde çalışmaların sürdüğünü anlatan Güngör, her pazartesi günü ilçe belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptıklarını ifade etti.

Yaşanan afet sonrası imar ve inşaat süreçleriyle ilgili ilçe belediyeleri ile alınan ortak kararı açıklayan Güngör, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda mikro bölgeleme çalışmalarımızda sona gelindi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda ön bir çalışma yapılmıştı. Şu an nihai bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmayı müteakip şehrimizin yıkılmış olan alanlarındaki hem imar planları hem de kentsel tasarımlarıyla ilgili süreçler de inşallah netleşmiş olacak. Bu süreyi de sizlerle paylaşmış olacağız. Şu an sahada sondaj ekibi çalışıyor. Burada üniversitelerimizden bir akademik grup bu çalışmayı yürütüyor. Biz bu heyette özellikle bizim geçmişimizin, tarihimizin ve hikayemizin olduğu Trabzon Caddesi, Azerbaycan Caddesi ve bu alandaki bölgede mikro bölgeleme çalışmalarını önceliklendirmelerini talep ettik. Onlar da sağ olsun ilk önce bu alana yoğunlaşıp diğer alanlara da inşallah yaygınlaşmış olacak. Bu rapor ortaya çıktığında ifade ettiğim gibi buradaki tasarım ve planlama çalışmalarımızda inşallah netleşmiş olacak. Burada bir ayrıntıyı vermek istiyorum. İmar planına esas jeolojik etik raporları 2011'den sonra olan ilçelerimizde jeolojik etüt raporları geçerli. Bunlardan yeni bir rapor işlenmeyecek. Bu durumda olan ilçelerimizde böyle bir süreç sorun yaşanmamış olacak."

"Hazırlanacak projelerin imar mevzuatına uygun olması gerekiyor"

Başkan Güngör, yaşanan afetin ardından ilçe belediyeleri ve ilgili kurumlarla düzenli olarak bir araya geldiklerini ve alınan kararları uygulamaya aldıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugünkü konumuz orta hasarlı binalarla ilgili süreç. Bunda çok büyük soru almıştık, 'bu süreç ne olacak' diye. Bugün de bunu kolaylaştırdık. Orta hasarlı binaların dönüştürülmesi için üç tane yöntemimiz var. Bunlardan birisi bunların güçlendirilmesi, bir diğeri hak sahipliğine konu olma, bir diğeri de yerinde dönüşüm yönteminden yararlanma. Şimdi bunlar nelerdir? Eğer bir bina orta hasarlıysa, süreçler tamamlanmış ve sistemi orta saha olarak girmiş ise orta sahalı binalarımızın malikleri kanunundaki çoğunluğu sağlayarak bu da yüzde 80'lik bir mutabakat. Yani oradaki maliklerin yüzde 80'i 'biz binamızı güçlendirmek istiyoruz' diyorlarsa bu orana varmışlarsa güçlendirmeyle ilgili projelerini hazırlayıp ruhsat veren belediyelere büyükşehirlerde, ilçe belediyelerimize müracaat etmelerinin önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Bugünden itibaren bu müracaatlarını yapabilirler. Belediyelerimiz de bu projeleri inceleyerek değerlendirerek imar mevzuatına olan bu projelere güçlendirme ruhsatı vererek bunların güçlendirilmesi sağlanmış olacak. Burada tabii ki şu çok önemli. Hazırlanacak projelerin imar mevzuatına uygun olması gerekiyor. Burada Belediyelerimiz gerek kendi ekipleri ile gerek görülmesi halinde ortak bir uzman grup dahilinde bunların incelemesini yapacak, uygun görülenlere bu ruhsatlar verilmiş olacak. Tadilat güçlendirme ruhsatları. Buradan da ilerlemiş olacağız."

Basın açıklamasında Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun da hazır bulundu.