Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda fabrikanın panellerinde hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Kavlaklı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının çatısında kurulu GES panellerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikanın panellerinde hasar meydana geldiği öğrenildi.