Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir ahşap fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangının söndürülmesi için çalışmalar başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediyor.
Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir ahşap fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma yürütüyor.