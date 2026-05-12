Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya üzerinden sahte ürün satışları ile 80 milyon lira haksız kazanç elde eden 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün satış ilanlarıyla vatandaşlardan "kaparo" ve "ürün bedeli" adı altında haksız kazanç sağlandığını tespit etti.

Şüphelilerin kullandıkları hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen yaklaşık 80 milyon lira işlem hacmi bulunduğu ve bu tutarların kripto varlıklar üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Ekipler, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, İzmir ve Balıkesir'de tespit edilen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 16 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 depolama cihazı, dizüstü bilgisayar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
Haber YorumlarıDavut Can:

Sosyal medyada alışveriş yapıyorum ben de. Böyle haberleri gördükçe endişeleniyorum. Bir kez kaparo ödedim, ürün gelmedi. Sonra bir başkasından aldığımda oldu. Hangi satıcıya güveneceksin artık.

Haber YorumlarıEmre Tosun:

Kripto para ile aklamaya çalışması daha da korkutucu ya! Bu gidişle kim kime güvenecek!

Haber YorumlarıAli Şahin:

80 milyon lira! Vay be, bu kadar parası çalan insanlar varsa ekonomiye de yansıması olur tabii! Umarım hepsini bulurlar ve bunun gibi dolandırıcılıklar da azalır artık! Memlekette dürüstlükle ticaret yapan insanlar için çok zor oluyor!

