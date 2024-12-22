Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'ndan Hizmetler ve Gelecek Planları

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çırpanoğlu, devam eden hizmetler ve planlanan çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kahramankazan'da 90 yıllık siyasi geçmişe sahip olduklarını belirten Çırpanoğlu, ilçedeki termal turizm, sanayi yatırımları, kentsel dönüşüm, Ovaçayı'nın turizme kazandırılması, belediyenin borçları ve tasarruf tedbirleri ile ilgili bilgi verdi.

Ulaşım alanında yaşanan sorunları azaltmak üzere harekete geçtiklerini aktaran Çırpanoğlu, "Merkezde yer alan terminal alanı 2 ay içerisinde yeniden faaliyet göstermeye başlayacak. Kahramankazan'a 2 ay içerisinde bir terminal yapacağız. Terminale TUSAŞ'taki hain saldırıda şehit olan taksicimiz Murat Arslan'ın ismini vereceğiz." ifadesini kullandı.

Yöresel lezzetlerin tanıtımı kapsamında uluslararası düzeyde bir festival düzenleyeceklerine işaret eden Çırpanoğlu, Kahramankazan Belediyesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Ankara Kent Konseyi ortaklığında ilk etapta 40 aşçının elinden 40 farklı lezzette kavurmayı vatandaşlar ile buluşturmak istediklerini belirtti.

Kahramankazan Belediyesi olarak 9 ayda gerçekleştirilen hizmetleri başlıklar halinde anlatan Başkan Çırpanoğlu, "268 milyon lira SGK borcumuz var. SGK İl Müdürümüz ile görüştük ve borcumuzun ödenebilmesi için bir ödeme planı oluşturmak istediğimizi söyledik. Eğer kabul ederlerse belediyemize ait arazileri teminat olarak verebiliriz. Bu borçları ödeyeceğiz." açıklamasında bulundu.