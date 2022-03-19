KAĞITHANE'DE YOLDA KALAN SÜRÜCÜNÜN İMDADINA BEKÇİLER YETİŞTİ

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kağıthane'de bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bir otomobilin sürücüsünün imdadına ise bekçiler yetişti.

İstanbul dün akşam saatlerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı sürücüler yollarda kaldı. Kağıthane'de yolda kalan bir sürücünün imdadına ise Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler yetişti. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi'ne bağlı bekçiler otomobile zincir takarken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Gece Kartalları olarak Burcu Sokak üzerinde yaya ring görevimizi ifa ettiğimiz esnada 35 AOJ 449 plakalı aracın kar yağışı nedeniyle yokuştan aşağı kayarak indiğini görmemiz üzerine aracı yan yola çektirerek, lastiklerine zincirleme işlemini yapıp güvenli bir şekilde yola devam etmesi sağlanmıştır" denildi.