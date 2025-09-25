KAGİDER Global Tanıtımı Brüksel'de Yapıldı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, Türk kadın girişimci, profesyonel ve akademisyenleri dünyanın farklı ülkelerinde tek çatı altında buluşturan uluslararası platform KAGİDER Global'i, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğindeki resepsiyonla tanıttı.

Büyükelçi Kaymakcı, KAGİDER heyetinin Brüksel ziyareti vesilesiyle yeni dönemin başlangıcını kutlamak amacıyla resepsiyon verdi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Gökmen Barış Tantekin'in işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.

Büyükelçi Kaymakcı açılışta yaptığı konuşmada, KAGİDER'in Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde önemli bir aktör olduğunu belirterek, "Kadınlar adeta bir itici güç olarak hükümeti ve bürokrasiyi gerekli adımları atmaya zorluyor." dedi.

Katılım müzakerelerindeki 19., 23. ve 24. fasıllarının doğrudan kadın hakları ve istihdamla bağlantılı olduğunu vurgulayan Kaymakcı, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize serbestisinin özellikle kadınlara daha fazla katkı sağlayacağını ifade etti.

Brüksel Büyükelçisi Tantekin de KAGİDER'in Belçika ile büyüyen ve gelecek vadeden ikili ticari ve ekonomik ilişkilere de katkı sağlayacağının altını çizdi.

KAGİDER Global

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı??????? Bezircioğlu da Türk iş kadınları olarak Türkiye'nin AB üyeliğine inançları doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

2002 yılında kurulduğundan bu yana 162 paydaşla 80'den fazla farklı proje ile 170 bin kadına destek olduklarını belirten Bezircioğlu, kadın girişimciliğinin yalnızca iş kurmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda kadınların ekonomik bağımsızlık kazanarak sürdürülebilir markalar yaratmaları ve toplumda rol model olmaları anlamına geldiğini ifade etti.

Bezircioğlu, bu gayreti sınır ötesine taşıma vizyonu doğrultusunda KAGİDER Global Platformunu kurduklarını, New York'taki ilk tanıtımın ardından mayıs ayında Londra'da Avrupa açılışını yaptıklarını söyledi.

Bu platformun yalnızca bir ağ değil, sınırları aşan bir köprü olduğunu vurgulayan Bezircioğlu, platformun Londra'dan New York'a, Dubai'den Singapur'a Türk iş kadınlarını bir araya getirdiğini belirtti.

Bezircioğlu, platformun, karşılıklı olarak yeni pazarlar tanımak, ortak yatırım fırsatlarını keşfetme, uluslararası projelere birlikte imza atma ve global pazarlara daha güçlü bir şekilde açılma fırsatı verdiğine işaret ederek, "Gelin gücümüze güç katın. Hem yaşadığımız topluma hem de ülkemize birlikte daha fazla değer katalım." sözleriyle, Belçika'daki Türk girişimci, profesyonel ve akademisyenleri de platforma katılmaya davet etti.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı, "Sizlerin başarı hikayeleri, Türkiye'deki genç kadınlar için birer umut ışığı olacak. Onlara uluslararası bir vizyon sunacaksınız. Aynı zamanda sizler de bu ağ içinde yeni ilham kaynakları bulacak, global zorluklar karşısında yalnız olmadığınızı hissedeceksiniz." ifadelerini kullandı.