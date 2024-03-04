Kadirli'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Kadirli-Kozan kara yolu Çukurköprü mevkisinde, Mahmut A. idaresindeki 01 EHZ 26 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücü, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.