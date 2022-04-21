Kadınların gizlice görüntülerini çeken Pakistanlı sınır dışı edildi
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Kadınların gizlice görüntülerini çeken ve bunları video paylaşım sitesi TikTok'tan yayımlayan Pakistan uyruklu N.M, sınır dışı edildi.
Kadınların gizlice görüntülerini çeken ve bunları video paylaşım sitesi TikTok'tan yayımlayan Pakistan uyruklu N.M, sınır dışı edildi.
Alınan bilgiye göre, 22 Mart'ta TikTok üzerinden kadınların görüntülerini paylaşan Pakistanlı N.M, kolluk görevlileri tarafından yaşadığı evde yakalandı.
Hakkındaki adli işlemin ardından Göç İdaresi Binkılıç Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen N.M, idari işlemler sonrası 19 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.
AA / Kemal Karadağ - Güncel