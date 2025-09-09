Kadın Girişimci Merve Yel, Hediyelik Eşya İle Dünya Çapında Başarı Elde Ediyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 yıl önce kızının doğum günü için hazırladığı hediyelik eşyaları geliştiren kadın girişimci, ürünleri yurt içi ve yurt dışına pazarlıyor.

Bozüyük ilçesinde 4 yıl önce dünyaya gelen kızı Ela Nur Yel'in doğum gününde özel hediyelik eşya yapan 26 yaşındaki Merve Yel, ilerleyen süreçte evinin bir odasını atölyeye çevirdi.

Eşinin ve yakınlarının desteğini alan Yel, kına, söz, nişan, düğün, doğum günü ve çocuk mevlidi gibi özel günler için çok sayıda hediyelik eşyalar yapmaya başladı.

Yaklaşık 4 ay sonra ikinci kez annelik heyecanı yaşayacak olan Yel, atölyesinde tasarladığı hediyelik eşyaları Türkiye'nin her bölgesine pazarlıyor.

Yel, sosyal medya üzerinden Almanya, Fransa, Çin, Azerbaycan ve Gürcistan'dan kendisine ulaşanlara da ürün gönderdi.

Merve Yel, AA muhabirine, 4 yıl önce dünyaya gelen kızına doğum gününde kendi emeğiyle videolar izleyerek özel magnet yaptığını anlattı.

Hediyelik eşyalara baskı yapmaya başladığını belirten Yel, "Baskılı hediyelik eşyaları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıktan sonra çevremdeki insanlardan ve sosyal medya üzerinden olumlu tepkiler almaya başladım. Bana ilham verdi ve kendi ışığıma güvendim. Sipariş almaya başlayınca kendi ofisimi kurma fikri ortaya çıktı. Evde ofisi kurdum ve kendi işimin patronu oldum. Ofisimde her türlü hediyelik eşyanın üzerine baskı yapabilen cihazlar aldım ve zamanla işimi geliştirdim. Kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyorum." ifadesini kullandı.

Yel, özel günlerde siparişlere yetişmekte zorlandığını vurguladı.

Sosyal medya üzerinden kendisine Almanya'dan kına gecesi için ulaştıklarını kaydeden Yel, Fransa, Çin, Azerbaycan ve Gürcistan'a farklı hediyelik eşya siparişlerini hazırlayarak teslim ettiğini dile getirdi.

Kadınların kendi ayaklarının üzerinde durmaları ve evde üreterek de ekonomilerine katkı sağlayabileceklerinin altını çizen Yel, ev kadınlarına örnek olduğunu düşündüğünü ifade etti.