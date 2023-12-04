Kadıköy'de Tehlikeli İşçilik: İşçi Güvenlik Önlemi Almadan Çalıştı

Kadıköy'de bir işçi, 6 katlı bir binanın en üst katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı. İşçinin klima tamiri yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KADIKÖY'de bir işçi 6 katlı bir binanın en üst katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı.İşçinin klima tamiri yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay Söğütlüçeşme Caddesi'ndeki 6 katlı bir binada yaşandı. Bir işçi binanın en üst katındaki dairenin dış cephesine hiçbir güvenlik önlemi almadan çıktı. Metrelerce yükseklikte tehlikeye aldırış etmeyen işçi klima tamiri yaptı. Dairenin içindeki arkadaşından zaman zaman malzeme alan işçinin tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.