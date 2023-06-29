Kadıköy'de park halindeki otomobile çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Kadıköy, Caddebostan sahil yolunda spor yapmak için park eden sürücünün kullandığı otomobile, seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada 2 sürücü yaralanırken, çarpan otomobilin sürücüsü E.Y. hastaneye gitmek istemedi.

KADIKÖY, Caddebostan sahil yolunda spor yapmak için park eden sürücünün kullandığı otomobile, seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada 2 sürücü yaralanırken, çarpan otomobilin sürücüsü E.Y. hastaneye gitmek istemedi.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Kadıköy Caddebostan sahil yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametine seyir halinde bulunan E.Y.'nin kullandığı 34 BUL 051 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde olan N.A.'ya ait 34 EKE 020 plakalı otomobile çarptı.