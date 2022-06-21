KADIKÖY'DE DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ AÇIKLAMASI Dünya Mülteciler günü dolayısıyla 'Hepimiz Göçmeniz, Irkçılığa Hayır' platformu akşam saatlerinde Kadıköy'de toplanarak basın açıklaması yaptı. Dünya Mülteciler günü dolayısıyla 'Hepimiz Göçmeniz, Irkçılığa Hayır' platformu akşam saatlerinde Kadıköy'de toplanarak basın açıklaması yaptı. 'Hepimiz Göçmeniz, Irkçılığa Hayır' platformu, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla akşam saatlerinde Kadıköy Süreyya Operası Binası önünde toplandı. Toplanan gruba Tarlabaşı Dayanışma ve Dertleşme Topluluğu üyeleri de katıldı. Ellerindeki döviz ve pankartlarla mültecilerle ilgili Türkçe ve Arapça konuşma yapan grup daha sonra dağıldı. Görüntü dökümü --- ------ --- ----- --- -Toplanan grup -Yapılan basın açıklamaları -Grubun ellerindeki dövizler -Genel ve detay - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Kadıköy Güncel Haberler

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