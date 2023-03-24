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Kadıköy'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

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Kadıköy'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıköy'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fikirtepe Kanyon Sokak'taki binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını bitişikteki binalara sıçramadan söndürdü.

Ev sahibi yaşlı çiftin, yangın sırasında binada olmadığı öğrenildi.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kadıköy Güncel Haberler

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