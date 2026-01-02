Haberler

Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon

Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon Haber Videosunu İzle
Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi'nde, müşterilerden ve yatırımcılardan yaklaşık 11 milyar liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gündeme gelen lüks otomobil galerisine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü, müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırdığı iddia edilen bir kişinin Bağdat Caddesi'ndeki oto galerisine operasyon düzenledi.
  • Operasyonda, sahipleri belirlenen otomobiller sahiplerine teslim edilirken, kime ait olduğu belirlenemeyen araçlar yediemin otoparkına götürüldü.
  • İddialara ilişkin çok sayıda mağdur savcılığa suç duyurusunda bulundu ve soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kadıköy'de müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen şüphelinin oto galerisine operasyon düzenlendi. İncelenen araçların bazıları sahiplerine teslim edilirken, kime ait olduğu belirlenemeyen araçlar yediemin otoparkına götürüldü.

11 MİLYAR LİRALIK VURGUN İDDİASINDA GALERİYE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen kişinin sahibi olduğu Bağdat Caddesi'ndeki oto galeriye operasyon düzenledi. Ekipler, uzun süredir kapalı olduğu öğrenilen iş yerinde inceleme yaptı.

Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon

OTOMOBİLLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Oto galeride bulunan araçlar tek tek kontrol edildi. Yapılan çalışmaların ardından kime ait olduğu belirlenen otomobiller sahiplerine teslim edilirken diğerleri yediemin otoparkına götürüldü. İddialara ilişkin çok sayıda mağdurun savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, açılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Will Smith hakkında cinsel taciz iddiası: Eski ekip üyesi dava açtı

Dünyaca ünlü yıldıza eski arkadaşından dava! İddia mide bulandırıcı
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Bunun adı dost kazığı! Fener'in transferini engellemeye kalktı
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan bir ilginç paylaşım daha
Ünlü oyuncu Will Smith hakkında cinsel taciz iddiası: Eski ekip üyesi dava açtı

Dünyaca ünlü yıldıza eski arkadaşından dava! İddia mide bulandırıcı
Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar

Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları