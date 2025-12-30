AK Parti Muğla Milletvekili Mete yeni yıl mesajı yayımladı

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Mete, mesajında, 2025 yılını geride bırakırken, başta Muğlalı hemşerileri olmak üzere, tüm aziz milletin yeni yılını en kalbi duygularıyla tebrik ettiğini bildirdi.

2025'in, ülke adına olduğu kadar Muğla için de hizmetle, eserle ve yoğun bir çalışma temposuyla geçtiğini vurgulayan Mete, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda güçlü devlet, güçlü millet anlayışıyla sahada, masada ve Meclis çatısı altında milletimizin emanetini layıkıyla taşımaya gayret ettik. Muğla'mızda ulaşımdan sağlığa, eğitimden gençliğe, tarımdan turizme kadar pek çok alanda yatırımları hayata geçirdik, devam eden projeleri hızlandırdık, yeni eserlerin temelini attık. İlçelerimizin her birinde ihtiyaçları yerinde tespit ederek, hemşerilerimizin taleplerini Ankara'ya taşıdık, çözüm ve hizmetle buluşturmanın gayreti içinde olduk. Ülke genelinde ise ekonomiden savunma sanayine, sosyal politikalardan altyapıya kadar Türkiye'nin geleceğini güçlendirecek adımlara 2025 yılında da kararlılıkla devam ettik. Güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda milletimizin refahını artıran, gençlerimize umut olan, yarınlarımızı güvence altına alan çalışmalara katkı sunmanın onurunu yaşadık."

Mete, ileriki süreçte de 1071 ruhu ile tarihinden ilham alan, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle geleceğe yürüyen bir anlayışla Muğla için daha çok üreten, daha çok çalışan, daha çok hizmet eden bir duruş sergilemeye devam edeceklerini, eser ve hizmet siyasetinden asla taviz vermeden, milletin kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmayacaklarını ifade etti.

Yeni yıl vesilesiyle başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşların, zulümlerin ve insanlık dramlarının sona ermesini, masumların artık ölmediği, adaletin ve vicdanın hakim olduğu bir dünyanın kurulmasını temenni eden Mete, dualarının mazlumlarla, kalplerinin de barıştan yana olmaya devam edeceğini belirtti.

Mete, 2026 yılının Muğla'da, ülkede ve tüm dünyada sağlık, huzur, bereket ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.