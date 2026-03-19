AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç basın mensuplarıyla iftarda buluştu

Ak Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir kafede düzenlenen programda konuşan Koç, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

Ramazan'ın manevi ikliminin toplumsal kaynaşmayı güçlendirdiğini belirten Koç, Ramazan Bayramı'nın da aynı şekilde kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni etti.

Ardahan'da devam eden yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koç, kentte birçok projenin hayata geçirildiğini ve yeni yatırımların da planlandığını bildirdi.

Nisan ayının açılışlar ayı olacağına dikkati çeken Koç, "İnşallah nisan ayı Ardahan için farklı bir ay olacak. Tamamlanan projelerimizi birer birer hizmete sunacağız. Birçok çalışmamızı Ardahanlı hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Ardahan ziyareti de bizim için yapılacak olan yatırımların altyapısı açısından önemliydi." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın ve partililerin katıldığı program, basın mensuplarıyla yapılan sohbetin ardından sona erdi.