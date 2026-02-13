Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde su krizi nedeniyle otel ve restoranlar kepenk indiriyor

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri ve kıtanın önde gelen finans merkezlerinden Johannesburg'da yaşanan su krizi nedeniyle otel ve restoranlar kepenk kapatmaya başladı.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, şehir merkezi ve banliyölerin büyük bölümünde 27 gündür süren su kesintileri nedeniyle otel ve restoranlar, hijyen koşullarını sağlayamadıkları için kepenk indiriyor.

Westdene, Melville ve Brixton banliyöleri başta olmak üzere, şehir sakinleri su krizine çözüm talebiyle protestolar düzenliyor.

DA, Johannesburg Belediyesini mahkemeye verecek

Kasım ayında yapılması planlanan yerel seçimler öncesi ülkenin en büyük şehrinde yaşanan su krizi, siyasi tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Parlamento ve koalisyon hükümetinin ikinci en büyük partisi Demokratik İttifaktan (DA) yapılan açıklamada, yüksek talep, çoklu sistem arızası ve Johannesburg Su İdaresindeki izinsiz grev nedeniyle daha da kötüleşen su krizi dolayısıyla Johannesburg Belediyesini mahkemeye vermeye hazırlandıkları belirtildi.

Açıklamada, şehre tankerle su sağlayan tedarikçilerin krizden haksız fayda sağladığı iddia edildi.

Yaklaşık 6,5 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Güney Afrika metropolünün belediye başkanlığı koltuğunda ülkenin en büyük partisi Afrika Ulusal Kongresinden (ANC) Dada Morero bulunuyor.

Su krizinin yanı sıra ciddi bir çöp kriziyle de boğuşan Johannesburg'un, bu seçimlerde çekişmeye sahne olması bekleniyor.