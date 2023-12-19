Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı: Çınarcık depremi büyük depremin habercisi değil

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) Başkanı Şevket Demirbaş, Çınarcık'ta 17 Aralık'ta meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin, İstanbul'da beklenen büyük depremin habercisi olduğunu düşünmediğini ifade ederek, bilgi kirliliği ve dezenformasyona itibar edilmemesini istedi.

Jeofizik Mühendisleri Odası, 17 Aralık Pazar günü, saat 23.53'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açığında meydana gelen ve İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin bilgi notu hazırladı.

Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde ve kuzey kol üzerinde yaşanan depremle ilgili yapılan hızlı fay düzlemi sonucunun, depremin normal faylanmayla meydana geldiğini gösterdiği tespiti yapılan bilgi notunda, depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu ana parçaları üzerinde meydana gelmediği belirtildi.

Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "bilgi kirliliği ve dezenformasyona itibar edilmemesi" uyarısında bulundu.

" İstanbul'da beklenen deprem nedeniyle her artçı sarsıntı ve ufak çaplı depremler büyük korku uyandırıyor." diyen Demirbaş, son depremden sonra İstanbulluların tedirgin olmaması gerektiğini söyledi.

Depremin ilk dakikalarından itibaren hangi fay üzerinde gerçekleştiğinin ve derinliğinin bilinmemesi nedeniyle sosyal medya üzerinden spekülasyonlar üretildiğini kaydeden Demirbaş, "Bu deprem, beklenen İstanbul depremiyle aynı fay düzlemi içerisinde midir, değil midir, çok merak ediliyordu. Her küçük sarsıntının bile onun habercisi olduğu düşünülüyordu. Bu, insanlarımız üzerinde bir kuşku duygusu uyandırdı." dedi.

Demirbaş, İstanbul'un metropol olması nedeniyle sahip olduğu öneme dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelen raporlara baktığımızda, bu depremin, Kuzey Anadolu Fay Hattı aktif fay zonu içerisinde ana fay üzerinde olmadığını gördük. Her sene zaten 4-5 kez bu şekilde ana fay etrafındaki sistem içerisinde gerçekleştiğini, bunun, (Kuzey Anadolu Fay Hattı aktif fay zonu) ile şu anda bir bağlantısı olmadığını öğrendik, rahatlamış durumdayız. Halkımızın bu konuda çok endişe etmesine gerek olmadığı düşüncesindeyim. Beklenen o büyük depremin bir habercisi şeklinde olduğunu da pek düşünmüyorum. Ama bilim insanlarımızın açıklamalarını dikkatle izlemekte fayda var."

"Tek çıkış yolu bilim"

Ülke için tek çıkış yolunun bilim olduğunu, Türkiye'de çok nitelikli deprem bilimcilerinin bulunduğunu anlatan Demirbaş, tüm bunlara rağmen depremin zamanının çözülemediğini belirtti.

Başkan Şevket Demirbaş, dünyada deprem riskine yönelik erken uyarı sistemi üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü, bilimsel ve teknik veriler olmadan kimsenin tahminde bulunamayacağını aktardı.

Demirbaş, "Bugün Japonya uğraşıyor, ABD uğraşıyor bir gün mutlaka çözülecek. Olmasa da belki üç beş dakika önceden bile birtakım şeyler çözülebilir ama şimdi depremin olacağı tam tarihi, saati, dakikayı vermek hiç kimsenin haddi değil ancak tahmin yürütülebilir. Oradaki bilimsel verilere dayanarak o insanlar tahmin de yürütebilir." diye konuştu.