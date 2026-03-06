Japonya ve Kanada ekonomik güvenlik diyaloğu ve siber görüşmeler konusunda anlaştı

Japonya ve Kanada, iki ülke arasında ekonomik işbirliği ve siber politikalar alanında yeni adımların atılması ve diyaloğun başlatılması konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve Kanada Başbakanı Mark Carney, Tokyo'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ekonomik güvenlik konusunda diyaloğun başlatılması ve siber politikalar konusunda bir danışma organı kurulması konusunda anlaştıklarını belirten Takaiçi, iki ülkenin savunma işbirliğinin genişleteceğini kaydetti.

Takaiçi, "Yapay zeka ve kuantum gibi son teknoloji alanları ve kritik mineral tedarik zincirinin daha dayanıklı hale getirilmesi konusunda sağlam işbirliği için tüm fırsatları değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Carney de Japonya'nın Kanada'nın en büyük yatırımcılarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Daha fazlasını yapmaya hazırız." dedi.