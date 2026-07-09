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Japon ünlülerin ses ve görüntüleriyle 43 binden fazla sahte yapay zeka içeriği üretildiği belirlendi

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Japonya'da 2025 yazında, ünlülerin izinsiz ses ve görüntülerinin kullanıldığı yapay zeka destekli 43 binden fazla video ve görsel tespit edildi. Ekonomik kaybın 12-28 milyon dolar olduğu belirtildi.

Japonya'da Haziran-Ağustos 2025 döneminde, Japon ünlüler ile seslendirme sanatçılarının ses ya da görüntülerinin izinsiz kullanıldığı, yapay zekayla üretilen 43 bini aşkın video ve görsel tespit edildi.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Tanıtım Hakları Koruma Örgütü, sosyal medya platformlarındaki görüntüleri inceledi.

İnceleme sonucunda, Haziran-Ağustos 2025 döneminde, Japon ünlüler ile seslendirme sanatçılarının görüntü veya seslerinin izinsiz kullanıldığı, yapay zekayla oluşturulan 43 binden fazla görsel ve video tespit edildi.

Örgüt, yapay zekayla üretilen sahte içerikler dolayısıyla ünlülerin ve diğer hak sahiplerinin uğradığı ekonomik kaybın 12 milyon ila 28 milyon dolar olduğunu ve bu içeriklerin yaklaşık 335 milyon kez görüntülendiğini belirtti.

Örgütten bir yetkili, "İzinsiz kullanım şüphesi bulunan paylaşımların yaygınlığı son derece endişe verici. Bir sesin orijinaliyle eşleşip eşleşmediğini belirlemek özellikle zor olduğundan, tespit ettiğimiz vakalar muhtemelen buzdağının sadece görünen kısmıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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