Japonya'da iktidardaki LDP'nin yeni lideri Takaiçi'nin "ilk kadın başbakan" olması bekleniyor

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimlerini kazanan 64 yaşındaki Takaiçi Sanae'nin "ülkenin ilk kadın başbakanı" olması bekleniyor.

Başbakan ve LDP lideri İşiba Şigeru'nun, temmuzdaki seçim mağlubiyetini gerekçe göstererek istifa edeceğini duyurması sonrası düzenlenen kongrede, iktidar partisi yeni liderini belirledi.

Tokyo'nun Nagataçoo bölgesindeki parti genel merkezinde hafta sonu düzenlenen seçimde yarışan 5 adaydan hiçbiri, ilk turda oyların çoğunluğunu elde edemedi.

İlk tur sonuçlarına göre, en çok oy alan "kadın aday" eski İçişleri ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae ile "en genç aday" eski Tarım Bakanı Koizumi Şinjiro ikinci tura kaldı. Bu tur sonunda 185 oy alan Takaiçi, LDP'nin yeni lideri seçildi. "En genç aday" Koizumi ise 156 oy aldı.

Takaiçi'nin, 15 Ekim'deki meclis oturumunda yeni başbakan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Hareketli kariyeri

Nara eyaletinin Yamatokoriyama kentinde Mart 1961'de doğan Takaiçi'nin babası bir imalathanede işçi, annesi ise eyalet karakolunda memurdu.

Kobe Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1984'te mezun olan Takaiçi, 1987'de bir ABD kongre üyesinin ofisinde görev aldı.

1989'da "Matsushita Hükümet ve Yönetim Enstitüsü'nü" bitiren Takaiçi, TV Asahi ve Fuji TV dahil bazı kanallarda program sunuculuğu yaptı.

Panasonic kurucusu Matsuşita Konosuke ile görüşme fırsatı bulan Takaiçi, Japon sanayiciden aldığı ilhamla siyasete atılmaya karar verdi. 1993'te siyasete adım atan Takaiçi, o yıl bağımsız girdiği ilk seçimlerde, Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve daha sonra LDP'ye katıldı.

Takaiçi, ilk Abe Şinzo kabinesinde Okinawa ve Kuzey Topraklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığını üstlendi.

2014-2017 ile 2019-2020'de İçişleri ve İletişim Bakanlığı yapan Takaiçi, iki dönem LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanlığı görevine geldi.

Kişida Fumio kabinesinde Ekonomik Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturan Takaiçi, 30 yılı aşan siyasi kariyerinde 10 kez meclise girdi.

Eşi, ailesi, hobileri

Öğrenciliğinde bir heavy metal grubunda davul çalan Takaiçi'nin, tüplü dalış ve Japon dövüş sanatlarını izlemeyi sevdiği biliniyor.

"Hanshin Tigers" beyzbol takımını destekleyen Takaiçi'nin favori yemekleri tarako yumurtalı pirinç topu ile patates kroket.

İlkokula başlamadan "İmparatorluk Eğitim Fermanı'nı" ezberlediği kaydedilen Takaiçi'ye çocukluk döneminde "Kalın İnek" lakabı takıldığı ifade ediliyor.

Gençliğinde Kawasaki Z400 motosikleti kullanan Takaiçi, 2004'te eski Temsilciler Meclisi Üyesi Yamamoto Taku ile hayatını birleştirdi.

Örnekleri Thatcher ve Matsuşita

Takaiçi'nin Twitter'da 1 milyon 70 bine, YouTube'da 570 bine, Instagram'da 220 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Yeni nesil medyada "açık sözlülüğü ve etkileyici hitabıyla" tanınan Takaiçi, partisi LDP'de "en popüler milletvekilleri" arasında gösteriliyor.

Geyiklerin parklarda serbestçe dolaştığı memleketi Nara'da, yabancı turistlerin hayvanlara zarar verdiğini söylemesiyle de gündem olan Takaiçi, 1979-1990'daki İngiliz Başbakan Margaret Thatcher ile Panasonic kurucusu Matsuşita Konosuke'yi kendisine örnek alıyor.

Abe sonrası 4. başbakan

Nara eyaleti, 2012-2020'deki görev süresiyle "ülkenin en uzun süreli Başbakanı" unvanına sahip Abe Şinzo'nun uğradığı suikastla tanınıyor.

Abe, Temmuz 2022'de partisi LDP'nin Nara'da açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti. Böylelikle Japonya, Abe sonrası göreve gelen Suga Yoşihide, Kişida Fumio, İşiba Şigeru'nun ardından 4. başbakanını görecek.

Ülke siyasetinde ve LDP içinde "Abe'nin öğrencisi" olarak tanınan Takaiçi, Abe kabinelerinde bazı bakanlık görevleri üstlenmişti.

Tokyo'daki tarihi Yasukuni Tapınağına ziyaretleri

Takaiçi'nin savaş mazisi nedeniyle tartışmalı görülen başkent Tokyo'daki tarihi Yasukuni Tapınağı'na ziyaretleri, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'den tepki görüyor.

Japonya'nın "geçmiş militarizminin sembolü" tapınağı bizzat ziyaret eden Takaiçi, savaş suçlularının "idam edildiği için taziyeyi hak ettiklerini" savunuyor. Takaiçi, başbakan olması halinde de tapınağı ziyaret etme niyetini açıkça dile getiriyor.

Ülkede, kamu ve iş dünyası yöneticilerinin yıl içinde ziyaret ettiği tapınağa, başbakan düzeyinde en son 2013'te eski Başbakan Abe gitmişti.

BoJ ile ilişkiler

Güçlü ekonominin sürdürülebilirliği olarak tanımlanan "Abenomics" mali politikalarının destekçisi Takaiçi, ülkede vergi indirimleri yapılabileceği sinyali vermişti. Takaiçi, yarı iletken, uzay dahil stratejik sektörlere yatırım çağrısı yapıyor.

Yıl içinde duyurduğu "gıdadan yüzde 8'lik tüketim vergisinin kaldırılması" fikrinden daha sonra geri adım atsa da bu sinyal, "alışılagelen ekonomi temellerine meydan okuma" olarak algılandı.

Seçim sonrası düzenlediği ilk basın toplantısında Takaiçi, Japonya Merkez Bankası (BoJ) ile ilişkilere değinerek, "BOJ ve hükümet uyum içinde çalışmalı." ifadesini kullandı.

İlk gündemi: Zirveler ve Trump

LDP'nin 70 yıllık tarihinde partinin ilk kadın lideri olan Takaiçi'nin 15 Ekim'deki meclis oturumunda, ülkenin yeni ve "ilk kadın" başbakanı olması beklenirken, görev süresi de Eylül 2027'de sona erecek.

İktidardaki LDP'nin son seçimde, meclis hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bazı muhalefet partilerinden destek alması bekleniyor.

Başbakan olması sonrası Takaiçi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderler zirvelerine katılacak.

Takaiçi'nin ülkesinde ağırlayacağı ilk lider de ABD Başkanı Donald Trump olabilir. Trump'ın 27 Ekim'de başkent Tokyo'yu ziyaret etmesi planlanıyor.