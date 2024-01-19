Japonya Büyükelçisi Mardin Valisi'ni ziyaret etti

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun tarafından Valilik girişinde karşılanan Büyükelçi Katsumata, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Valilik makamında Büyükelçi Katsumata ve beraberindeki heyetle bir süre sohbet eden Akkoyun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Katsumata da Vali Akkoyun'a kabulünden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.