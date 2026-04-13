Japonya Başbakanı, Vietnam'la ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini söyledi

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, nadir toprak elementleri rezervine sahip Vietnam'la ilişkileri daha da güçlendirme arzusunda olduklarını bildirdi.

Takaiçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, Vietnam'da Devlet Başkanı seçilen To Lam ile telefonda görüştüğünü ve onu tebrik ettiğini belirtti.

Bölgedeki stratejik ortamın "giderek zorlaştığını" vurgulayan Takaiçi, bu ortamda Vietnam'ın "stratejik özerkliğini" savunduğunu, bu yüzden Vietnam'la ilişkileri daha da güçlendirme arzusunda olduğunu kaydetti.

Takaiçi, görüşmede Orta Doğu'daki mevcut durumdan dolayı tüm Asya bölgesinde enerji direncini artırmaya yönelik işbirliği niyetlerini ele aldıklarının altını çizerek, "Vietnam, dünyanın altıncı büyük nadir toprak elementleri rezervine sahip olup, bu da ülke ile işbirliğini ekonomik güvenlik açısından son derece önemli kılmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Dünyada 2 tane var! Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu

Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi
Dünyada 2 tane var! Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu

Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu
Sadettin Saran'dan takıma tam destek

Şampiyonluk ateşini yaktı!

40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı

40 günlük savaşın maliyeti belli oldu