Japonya Başbakanı Takaiçi, Orta Asya ülkelerinden liderlerle Tokyo'da görüştü

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Tokyo'da ayrı ayrı görüştüğü bildirildi.

Japonya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Takaiçi, başkent Tokyo'da düzenlenen 1. Orta Asya-Japonya Zirvesi kapsamında burada bulunan Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan liderleriyle bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Takaiçi arasında yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin "gelecek nesil için genişletilmiş stratejik ortaklık" düzeyine yükseltildiği bildirildi.

Orta Asya ve Doğu Asya dahil Kuzey Kore'ye yönelik politikalar gibi konuların ele alındığı görüşmede, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlar da dahil olmak üzere ikili ilişkileri daha da geliştirmek için birlikte çalışma konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Takaiçi'nin görüşmesinde tarafların, iki ülke arasındaki dostane ve kapsamlı ortaklık ilişkilerini daha fazla genişletme ve ilerletmeye yönelik bağlılıklarını teyit ettiği ifade edildi.

Bölgesel durumun ele alındığı görüşmede iki liderin, uluslararası alanda yakın işbirliğini sürdürmeyi vurguladıkları kaydedildi.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile Takaiçi arasındaki görüşmede iki ülkenin, bölgesel ve uluslararası arenada birlikte çalışmayı sürdürme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile Takaiçi arasında yapılan görüşmede ise Takaiçi'nin kritik mineraller konusunda işbirliğini derinleştirmeyi gündeme getirdiği belirtildi. Ayrıca ikilinin, bölgesel gelişmeleri ve ekonomik güvenliği ele aldığı aktarıldı.