Japonya Başbakanı İşiba, ABD Gümrük Vergilerine Karşı Yerli Sektörleri Destekleyecek
Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, artan ABD gümrük vergilerinin yerli sektör üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, KOBİ'ler için kapsamlı destek önlemleri alacaklarını açıkladı. Hükümet, elektrik ve doğalgaz sübvansiyonlarıyla destek paketi hazırlayacak.
TOKYO, 27 Mayıs (Xinhua) -- Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin giderek artan etkisine dikkat çekerek yerli sektörlere kapsamlı destek vereceklerini söyledi.
Salı günkü hükümet toplantısında konuşan İşiba, hızlı ve etkili karşı önlemlere duyulan ihtiyacın altını çizerek, "Bazı şirketlerin bu mali yıla yönelik kar tahminlerini düşürmeleriyle bu etkiler daha somut hale geliyor. Özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) endişeleri giderek artıyor" dedi.
Başbakan, elektrik ve doğalgaz faturalarına yönelik sübvansiyonlar ve KOBİ'lerin finansmanına yönelik destek önlemlerini de içeren mevcut acil müdahale paketini uygulama kararlılıklarını yineledi.