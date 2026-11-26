Japonya hükümeti, ABD yönetiminin ek tarifeler için gerekçe gösterdiği imalat sektörlerinde yapısal kapasite fazlası bulunduğu yönündeki iddialarına karşı çıktı.

Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, ABD Ticaret Temsilciliğinin (USTR) aralarında Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) de bulunduğu 14 ekonomiye ek gümrük vergileri getirilmesi önerisine tepki gösterdi.

USTR'nin henüz sadece bir kamuoyu görüşü alma süreci başlattığını ve önerinin kesinleşmediğini belirten Kihara, "Bu durum göz önüne alındığında, Japonya'ya karşı böyle tedbirler içeren bir önerinin açıklanması da üzüntü verici. Bu görüşümüzü ABD tarafına zaten ilettik." dedi.

Kihara, " Japonya'da piyasa dışı politika ve uygulamaların ya da (imalat sektöründe) yapısal aşırı kapasite sorununun bulunmadığını" ifade ederek daha önceki müzakerelerde, Japonya'ya "herhangi bir ek gümrük vergisi uygulanmayacağının" defalarca teyit edildiğini söyledi.

USTR, dün yaptığı açıklamada, aralarında Avrupa Birliği (AB), Çin ve Japonya dahil 14 ülke ve bölgenin aşırı üretim kapasitesine sahip olduğunu ve bu durumun Amerikan şirketlerini dezavantajlı duruma düşürdüğünü öne sürerek, bu ülkelere ek gümrük vergileri getirilmesine yönelik bir öneri yayımlamıştı.

Kaynak: AA