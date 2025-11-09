Haberler

İznik Gölü'nde Rekor Balık Avı: 21 Ton Gümüş Balığı Yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir balıkçı grubu, tek seferde 21 ton gümüş balığı avladı. Bu rekor av, bölge halkı tarafından doğanın bereketi olarak yorumlandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde tekneyle İznik Gölü'ne açılan 5 kişilik balıkçı grubu, attıkları ağ ile tek seferde 21 ton gümüş balığı avladı.

İznik ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'nde sabah saatlerinde tekneyle İznik Gölü'ne açılan 5 kişilik balıkçı grubu, av için suya ağ attı. Bir süre sonra ağı sudan çeken balıkçılar, yakaladıkları balıkları tekneye taşıp, ardından da karaya çıkardı. Ağı dolduran balıkların 21 ton geldiği belirleyen balıkçılar, bunun gölde şimdiye kadar tek seferde gerçekleşen büyük av olduğunu söylediler. Son yıllarda kuraklığın etkisiyle su seviyesi düşen İznik Gölü'nde gerçekleşen bu rekor av, bölge halkı tarafından 'doğanın bereketi' olarak yorumlandı. Türkiye'nin beşinci büyük gölü ve Marmara Bölgesi'nin en büyük tatlı su gölü olan İznik Gölü, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan bölge için önemini koruyor. Yakalanan gümüş balıklarının, işlenmek üzere çevredeki tesislere gönderileceği, burada işlendikten sonra ise Avrupa Birliği ülkelerine balık cipsi olarak ihraç edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
