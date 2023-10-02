İzmit'te Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100 yolunda meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından İstanbul yönü trafiğe kapatıldı ve 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolun tekrar ulaşıma açılması için 1 saatlik çalışma yapıldı.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesi D-100 yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. İstanbul yönü trafiğe kapatırken, 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 1 saatlik çalışma sonrası kapanan yol, tekrar ulaşıma açıldı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi D-100 kara yolu SEKA Tünel mevkisinde meydana geldi. 3 kamyonet, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın birbirine girdiği kazada, 1 kişi yaralandı. İstanbul yönü trafiğe kapanırken, araçta sıkışan kamyonet sürücüsü İ.A.'yı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ekiplerce kurtarılan İ.A, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, 1 saatlik çalışmanın ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)