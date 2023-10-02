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İzmit'te Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100 yolunda meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından İstanbul yönü trafiğe kapatıldı ve 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolun tekrar ulaşıma açılması için 1 saatlik çalışma yapıldı.