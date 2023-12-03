Üye Girişi
Haberler

İzmit'te Tartışma Sonucu Adam Vuruldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde G.A., tartıştığı husumetlisi E.Ö.'yü tabanca ile bacağından vurarak kaçtı. Olayın ardından E.Ö. hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde G.A., tartıştığı husumetlisi E.Ö.'yü tabanca ile bacağından vurarak kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Doğan Mahallesi Hasan Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Önceden husumetli oldukları belirtilen E.Ö. ile G.A. kıraathanede karşılaştı. İkili arasındaki tartışma, büyüdü. Bu sırada G.A., yanındaki tabanca ile E.Ö.'ye ateş açtı. E.Ö. bacağından vurulurken, saldırgan olay yerinden kaçtı. E.Ö. özel araçla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Saldırı Olay Güvenlik Hastane Soruşturma Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title