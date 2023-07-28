İzmit'te Çiçekli Kadına Silahlı Saldırı

İzmit'te elinde çiçekle yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenmeyen kişi tarafından tabanca ile vurulan S.A. (37) isimli kadın, taksiyle hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİT'te elinde çiçekle yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenmeyen kişi tarafından tabanca ile vurulan S.A. (37) isimli kadın, taksiyle hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı, Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi tekneler mevkisinde meydana geldi. S.A. isimli kadın, elinde çiçekle arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada, yanına gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından tabancayla vuruldu. Elinden ve bacağından yaralanan S.A., kanlar içinde yere yığılırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yaralı S.A., bölgeden geçen bir taksiyle İzmit SEKA Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)