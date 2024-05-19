İzmir Valisi Elban'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban mesajında Milli Mücadeleyi başlatan ilk ve büyük adımın 105. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yakışının bir kez daha coşku ve sevinçle kutlandığını belirtti.

Gücünü ve büyüklüğünü kanıtlayan devletin, şanlı tarihi boyunca olduğu gibi bugün ve yarın da gençlerinin enerjisiyle inşasını ve kalkınmasını sürdüreceğini ifade eden Elban, gençliğin cesaretinden, kararlılığından ve azminden her zaman ümitvar olan Atatürk'ün, bu sebeple cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini kaydetti.

Elban, gençlerin kendilerine bırakılan emanetin bilincinde olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimiz bir taraftan ülkemizi daha güzel yarınlara ulaştırma yolculuğunda önemli başarılar elde ederken diğer taraftan da özellikle uluslararası alanda imza attıkları projeler ve başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam etmektedirler. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükranla ve minnetle yad ediyorum."