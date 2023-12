İzmir Türkiye'de Organ Bağışında Birinci

İZMİR Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hüseyin Bozdemir, 2013'ten bugüne kentteki 86 bin 251 bin kişinin organ bağışı için taahhütte bulunduğunu belirterek, Türkiye'de İzmir, bağış konusunda organ nakli taahhüdü veren il olarak birinci. Bu birinciliği yıllardır bırakmıyoruz. İstanbul nüfusu daha fazla ama kentimiz birinci dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hüseyin Bozdemir, Türkiye'de organ nakli bekleyen 31 binin üzerinde hasta olduğunu, bunlardan 3 bin 500'ünün İzmir'de bulunduğunu söyledi. Dijital ortamda kayıtların alındığı 2013 yılından bugüne kadar İzmir'de 86 bin 251 bin kişinin organ bağışı için taahhütte bulunduğunu anlatan Dr. Bozdemir, Kişinin beyin ölümü gerçekleştikten sonra, birkaç gün içinde karar verilip, organlarının bağışlanması gerekiyor. Kişi sağlığında bağış yapmış olsa bile yine yakınlarından onay alınması gerekiyor. Türkiye'de yakınların yüzde 80'i organ bağışına onay vermiyor. Bu nedenle ülkemizde diğer ülkelerden farklı olarak canlıdan bağış yapmak zorunda kalıyoruz. Canlıdan ise sadece böbrek ve karaciğer nakli yapılıyor. Diğer organlar yapılamadığı için bu kişiler, hayatını kaybedebiliyor. Organ bağışına destek olup, nakil sayesinde hayata dönebilecek insanlara faydalı olmamız gerekiyor dedi.

'BİR DONÖR, 8 KİŞİNİN HAYATINI KURTARABİLİYOR'

İzmir'in 86 bin 251 bin organ bağışı taahhüdü ile Türkiye genelinde birinci sırada yer aldığını kaydeden Dr. Bozdemir, bu rakamın nüfusa bakıldığında yine de düşük olduğunu vurguladı. Bağışın artırılması için bilinçlendirme çalışmalarının da artması gerektiğini belirten Dr. Bozdemir, şöyle konuştu Türkiye'de İzmir, bağış konusunda organ nakli taahhüdü veren il olarak birinci. Bu birinciliği yıllardır bırakmıyoruz. İstanbul nüfusu daha fazla ama kentimiz birinci. Kişi sağlığında organlarını bağışlamış olsa da eşine, çocuklarına, annesine ya da babasına soruluyor. Yakınları olayın şokuyla bir an önce defin işlemlerinin yapılması için bağış yapmayı reddedebiliyor. Bir kısmı da dini nedenlerle kabul etmek istemiyor. Halbuki dinimizde organ bağışı destekleniyor. Çünkü insanı yaşatmış oluyorsunuz. Organını bağışlayan kişi, sağlığında 'Bunu vasiyet ediyorum' diyorsa vasiyetini yerine getirmek lazım. Vakit çok kıymetli. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra kısıtlı zamanımız var. Hızlı hareket edip, yakınlarını bir an önce ikna etmemiz gerekir. Beyin ölümü gerçekleşen yakınımızın donöre dönüşmesini sağlamalıyız. Bu, çok daha önemli. Bir donör, 8 kişinin hayatını kurtarabiliyor. Akciğer, kalp, karaciğer, kornea, ince bağırsak ya da böbrek nakledilince insanın hayatını etkiliyor.

'HER BAĞIŞ YAPANA BİR FİDAN'

İzmir'de 2023 yılında toplam 38 donörün hastaların hayatını kurtardığını açıklayan Dr. Bozdemir, İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi'nde 3 bin 500 kişinin canlıdan dahi organ bulamadığını söyledi. 2019 yılında beyin ölümü ve donör sayılarının oldukça yüksek olduğunu belirten Dr. Bozdemir, pandemi ile tüm dünyada düşüş olduğunu ve eski rakamları tutturmak için çalıştıklarını söyledi. Dr. Bozdemir, 2023 itibarıyla İzmir'de beyin ölümü tespit sayımız 205, donör sayımız ise 38'dir. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda bisiklet etkinliği, motosiklet korteji, karikatür sergisi gibi programlarımız oldu. Türkiye'de ilk kez Buca Kaynaklar'da organ bağışı hatıra ormanı için Orman Genel Müdürlüğü ile protokol yaptık. Her bağış yapana bir fidan dikilecek şekilde bir kampanyamız var. Yılın 12 ayı bunu hatırlamak gerekir. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kişi kendi başına geldiğinde ya da yakının başına geldiğinde bunun önemini anlayabiliyor. Sık sık hatırlatılması lazım dedi. (DHA)