İzmir Şehir Hastanesi Şantiyesinde Yemek İsyanı - Haberler

ABDULLAH ÇELEBİ

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, bugünkü öğlen yemeğinin az ve kalitesiz olması nedeniyle mutfak personeli ile tartışıp yemekhaneyi dağıttı. DİSK'e bağlı Dev Yapı İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, "Yemek yetmemiş ve yenilemeyecek durumda bozuk kızartma getirilmiş. İşçiler, personelin yaklaşımına karşı böyle bir refleks göstermiş. Firma, ödenek alamıyor diye sorun yaratıyor" dedi.

Bayraklı'da 2014 yılında temeli atılan, 30 ayda hizmete gireceği belirtilmesine rağmen açılışı yılan hikayesine dönen İzmir Şehir Hastanesi'nin inşaatında çalışan işçiler, yetersiz ve bozuk yemek verildiği gerekçesiyle bugün kazan kaldırdı. Mutfak personeliyle tartışan işçilerin tepki olarak yemekhaneyi dağıttığı görüntüler, DİSK'e bağlı Dev Yapı İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"PERSONELİN YAKLAŞIMI TEPKİ GÖRMÜŞ"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Dev Yapı İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, bugün öğle yemeğinin işçilere yetmediğini belirterek şunları söyledi:

"Hastane şantiyelerinde uzun süredir yemek sorunu var. Bugünkü olay tamamen spontane gelişiyor. Yemek yetersiz geliyor. Getirilen kızartma da yenilemeyecek kadar bozuk olunca işçiler refleks olarak yemekhaneyi dağıtmış. Mutfak personelinin yaklaşımı tepki görmüş. Uzun süredir devam eden bu sorunların artık çözülmesi gerekiyor. Firma, ödenek alamıyor diye sorun yaratıyor."

DAHA ÖNCE DE EYLEM YAPTILAR

Türkerler Holding ve Gama Holding ortaklığı tarafından yapımı süren inşaatta çalışan işçiler, barınma, elektrik ve yemek sorunları olduğu gerekçesiyle geçen şubat ayında da cep telefonlarının ışıklarını yakarak "Yönetim istifa" sloganı atmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

VİDEO

YEMEK NEDENİ İLE ÇIKAN OLAYLAR

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DAHA ÖNCE ÇIKAN OLAYLAR

ANKA / Güncel