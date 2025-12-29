İzmir'deki kooperatif soruşturmasında ihale bedelinde kısa süredeki artış bilirkişi raporunda

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifine yönelik "zimmet" iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada dosyaya giren bilirkişi raporunda, kooperatif ile İZBETON AŞ arasında ihalenin 167 milyon 528 bin 903 liradan kısa süre sonra 260 milyon 797 bin 681 lirayla yeniden güncellendiği belirtildi.

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifine yönelik 27 Aralık'ta başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, ihale süreçleri ve mali işlemlere ilişkin detaylara yer verildi.

Bilirkişi raporunda, yüklenici firmaya ait olması gereken bazı giderlerin kooperatif bütçesinden karşılandığı, bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin ödemelerin de incelendiği belirtildi.

Kooperatif ile yüklenici yapı sanayi şirketi arasında 1 Şubat 2022'de imzalanan "Proje Yönetimi ve Taşeron İnşaat Yapımı Sözleşmesi"nin "İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri" başlıklı 20. maddesinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin bedellerin yüklenici tarafından karşılanacağının açıkça hükme bağlandığı raporda yer aldı. Buna karşın kayıtlarda kooperatif tarafından söz konusu hizmetlere ilişkin ödemelerin bir danışmanlık ve eğitim şirketine yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Bu süreçte iş güvenliği hizmetini sağlayan danışmanlık ve eğitim şirketine, sözleşmenin imzalandığı tarihte A.C.A'ya ait olduğu, daha sonraki dönemde ise kooperatif yönetim kurulu üyesi eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun şirkete ortak olduğu ve kooperatif ile firma arasında iş güvenliği sözleşmesi imzalandığı kaydedildi.

Raporda, "Daha sonra kooperatif yönetim kurulu üyesi Aslanoğlu'nun adı geçen danışmanlık ve eğitim şirketine ortak olduğu anlaşılmıştır. Yine kooperatif ile firma arasında iş güvenliği sözleşmesi imzalandığı belirlenmiştir. Bu durum, 1 Temmuz 2022-4 Nisan 2023 tarihleri arasında bir yönetim kurulu üyesinin kooperatifle ticari ilişki içinde bulunduğunu ortaya koymaktadır." denildi.

Yapım işi "ihale komisyonu kararı" olmadan verilmiş

Bilirkişi raporunda, 18 Ocak 2022 tarihli genel kurulda ihale komisyonu kurulmasına karar verildiği ancak komisyonun kimlerden oluştuğuna ve hangi usulle çalışacağına ilişkin herhangi bir karar alınmadığının anlaşıldığı vurgulandı. Denetim kurulu üyelerinin yazılı beyanlarında, ihale komisyonunda yer almadıklarını ifade ettikleri, komisyonun fiilen kurulduğuna dair herhangi bir belgenin dosyaya sunulamadığı kaydedildi. Bu nedenle yapım işinin, ihale komisyonu kararı olmaksızın yapı sanayi şirketine verildiğinin tespit edildiği raporda yer aldı.

Ayrıca yukarıda belirtilen yüklenici firmasında yetkili olan şüpheli Dilek Coşkun'un bu görevinden ayrılmasının ardından kooperatif yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği de bilirkişi raporunda yer verildi.

Raporda, kooperatif ile İZBETON AŞ arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde işin ihale bedelinin KDV dahil 167 milyon 528 bin 903 lira olarak belirlendiği, buna karşın aynı işin aradan bir ay dahi geçmeden KDV dahil 260 milyon 797 bin 681 lira bedelle yeniden ihale edildiğine dikkat çekildi.

Kooperatif 7 milyon lira KDV ile 1 milyon lira kurumlar vergisi ödemek zorunda bırakılmış

Bilirkişi raporunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan arsanın, kooperatif üzerine devrinin yapılmaması nedeniyle kooperatifin KDV muafiyetini kaybettiği, bu nedenle kurumlar vergisine tabi hale getirildiği belirtildi. Raporda, bu sürecin sonunda kooperatifin yaklaşık 7 milyon lira KDV ile 1 milyon lira kurumlar vergisi ödemek zorunda bırakıldığına ilişkin tespitlere yer verildi.

Ayrıca yüklenici yapı sanayi şirketinin karşılaması gereken elektrik ve su faturaları, güvenlik giderleri, kira bedelleri, stopajlar ile kule vinç masraflarının kooperatif tarafından ödendiği belirtildi. Yüklenicinin kullandığı demirbaş malzemelerin tamamının da kooperatif bütçesinden karşılanmasının rapora yansıdığı belirtildi.

Kooperatifte yalnızca 1 personel bulunmasına rağmen 3 cep telefonu satın alındığı ve bu bedellerin kooperatife fatura edildiğinin belirlendiği kaydedildi. Raporda ayrıca genel kurul kararı olmaksızın bazı demirbaşların rayiç bedelin altında satıldığına ilişkin bulguların rapora yansıdığı ifade edildi.

İzmir'deki kooperatif soruşturması

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifine yönelik inceleme ve hazırlanan bilirkişi raporu sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu doğrultuda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 27 Aralık'ta aralarında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Aslanoğlu, tutuklu yargılandığı İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının "kooperatif" davasında 14 Ekim'de tahliye edilmişti.